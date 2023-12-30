Puslu 6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 30.12.2023 20:55

Paris'te Noel tatiline rağmen Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

Fransa'nın başkenti Paris'te Noel tatiline rağmen Filistin'e destek amacıyla gösteri düzenlendi. Protestoda, "İsrail katil, (Fransa Cumhurbaşkanı) Macron suç ortağı" ve "Hepimiz Filistinliyiz" sloganları atıldı.

Paris'te Noel tatiline rağmen Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

Fransa'nın başkenti Paris'te Chatelet metro durağı yakınında toplanan Filistin destekçileri, Gazze'de bir an önce ateşkes sağlanması ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına derhal son vermesi talebiyle gösteri yaptı.

Noel tatiline rağmen çocuklu ailelerinin de katıldığı protestoda, "İsrail katil, (Fransa Cumhurbaşkanı) Macron suç ortağı" ve "Hepimiz Filistinliyiz" sloganları atıldı.

Filistin'e destek amacıyla toplanan göstericiler ellerinde Filistin bayraklarının yanı sıra "Mülteci Kamplarını Bombalamaktaki Amaç Ne? Soykırımı Durdurun" ve "Ürdün Nehri'nden Akdeniz'e, Filistin Özgür Olacak" yazılı dövizler taşıdı.

Berlin'de 31 Aralık'ta düzenlenecek Filistin'e destek gösterisi yasaklandı
Berlin'de 31 Aralık'ta düzenlenecek Filistin'e destek gösterisi yasaklandı

Eylemde, Gazze'de İsrail ordusunun bombalamalarında yaralanan sivillerin görüntüleri beyaz ekrana yansıtıldı.

Göstericiler, Filistin bayrağının tasvir edildiği resmi tamamlamak için yeşil, kırmızı ve siyah renklere boyalı parmaklarıyla bir tabloya iz bıraktı.

Söz konusu tablo fikrinin sahibi Filistinli sanatçı ve dansçı Dorado Jadiba, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fransız hükümetinin, Ukrayna-Rusya savaşı ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarıyla ilgili takındığı farklı tutumu eleştirdi.

Gösteriye katılan 20 yaşındaki öğrenci Mariam Zermani, "Mesleğimiz, eğitimimiz ne olursa olsun veya (hayatta) ne yaparsak yapalım, çok acı çeken bir halkı desteklemek için buradayız." dedi.

Acı çeken Filistin halkıyla beraber olduklarını söyleyen Zermani, Filistinlileri desteklediklerini göstermek adına bu gösteriye katılmanın önemli olduğunu vurguladı.

Zermani, Fransa dahil Avrupa hükümetlerinin Filistin yanlısı gösterilere katılan halka kulak vermesi gerektiğini ifade etti.

ETİKETLER
İsrail Filistin - İsrail Çatışması Fransa Gazze
Sıradaki Haber
Gazze Spor Konseyi: İsrail stadyumları işkence merkezlerine dönüştürdü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:22
BM Güney Afrika'nın İsrail'e 'soykırım' davası açmasından memnun
20:58
Malatya merkezli 6 ilde terör operasyonu: 14 gözaltı
20:29
Gazze Spor Konseyi: İsrail stadyumları işkence merkezlerine dönüştürdü
20:11
Pakistan'da eski başbakan Han'ın milletvekili adaylığı reddedildi
20:17
CHP Genel Başkanı Özel: Teşkilatımızın sesini dinlemeye devam edeceğiz
19:52
Samsun'da hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Edirne'de sis etkili oluyor
Edirne'de sis etkili oluyor
FOTO FOKUS
Kassam Tugayları İsrail tankını sıfır mesafeden hedef aldı
Kassam Tugayları İsrail tankını sıfır mesafeden hedef aldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ