Paris'te Noel tatiline rağmen Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

Fransa'nın başkenti Paris'te Chatelet metro durağı yakınında toplanan Filistin destekçileri, Gazze'de bir an önce ateşkes sağlanması ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına derhal son vermesi talebiyle gösteri yaptı.

Noel tatiline rağmen çocuklu ailelerinin de katıldığı protestoda, "İsrail katil, (Fransa Cumhurbaşkanı) Macron suç ortağı" ve "Hepimiz Filistinliyiz" sloganları atıldı.

Filistin'e destek amacıyla toplanan göstericiler ellerinde Filistin bayraklarının yanı sıra "Mülteci Kamplarını Bombalamaktaki Amaç Ne? Soykırımı Durdurun" ve "Ürdün Nehri'nden Akdeniz'e, Filistin Özgür Olacak" yazılı dövizler taşıdı.

Eylemde, Gazze'de İsrail ordusunun bombalamalarında yaralanan sivillerin görüntüleri beyaz ekrana yansıtıldı.

Göstericiler, Filistin bayrağının tasvir edildiği resmi tamamlamak için yeşil, kırmızı ve siyah renklere boyalı parmaklarıyla bir tabloya iz bıraktı.

Söz konusu tablo fikrinin sahibi Filistinli sanatçı ve dansçı Dorado Jadiba, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fransız hükümetinin, Ukrayna-Rusya savaşı ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarıyla ilgili takındığı farklı tutumu eleştirdi.

Gösteriye katılan 20 yaşındaki öğrenci Mariam Zermani, "Mesleğimiz, eğitimimiz ne olursa olsun veya (hayatta) ne yaparsak yapalım, çok acı çeken bir halkı desteklemek için buradayız." dedi.

Acı çeken Filistin halkıyla beraber olduklarını söyleyen Zermani, Filistinlileri desteklediklerini göstermek adına bu gösteriye katılmanın önemli olduğunu vurguladı.

Zermani, Fransa dahil Avrupa hükümetlerinin Filistin yanlısı gösterilere katılan halka kulak vermesi gerektiğini ifade etti.