İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtları Tel Aviv’de erken seçim talebi ile gösteri düzenledi.

"Hain ve hırsız Netanyahu hapse girmeli" ve "Netanyahu hayatımızdan çık" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, "Hemen şimdi seçim" şeklinde sloganlar attı.

Gösterinin düzenlendiği Habima Meydanı'na kurulan dev ekranda, "Şimdi tek umudumuz seçimler" yazısı dikkati çekti.

Gazze’ye yönelik saldırılara karşı olmadıklarını söyleyen göstericiler, Netanyahu’yu 7 Ekim sonrası süreci "başarılı" yürütmemekle suçladı.

AA'ya konuşan Raphael Malinovitz, "Netanyahu’nun görevi kötüye kullanmak suçlamasıyla görevden alınması talebiyle buradayız." dedi.

İsrail güvenlik birimlerinin Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği "Aksa Tufanı" saldırısı karşısında sorumluluklarını üstlendiğini söyleyen Malinovitz, Netanyahu’yu yaşananların sorumluluğunu üstlenmemekle suçladı.

Göstericilerden Sara Abraham, Netanyahu hükümetini İsrail’de "demokrasiyi yok etmek"le suçlayarak, erken seçim istediklerini kaydetti.

Abraham, 7 Ekim'de yaşananların Netanyahu hükümetinin halka ve güvenliğe önem vermek yerine kendilerine ve yolsuzluklarına odaklandıklarını ortaya koyduğunu söyledi.