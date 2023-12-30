Puslu 6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 30.12.2023 22:05

Netanyahu karşıtları Tel Aviv’de erken seçim talebi ile gösteri düzenledi

İsrail'in başkenti Tel Aviv’de toplanan binlerce kişi Başbakan Binyamin Netanyahu'nun görevi bırakması ve erken seçime gidilmesi talebi ile gösteri düzenledi.

Netanyahu karşıtları Tel Aviv’de erken seçim talebi ile gösteri düzenledi
[Fotograf: AA]

İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtları Tel Aviv’de erken seçim talebi ile gösteri düzenledi.

"Hain ve hırsız Netanyahu hapse girmeli" ve "Netanyahu hayatımızdan çık" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, "Hemen şimdi seçim" şeklinde sloganlar attı.

Gösterinin düzenlendiği Habima Meydanı'na kurulan dev ekranda, "Şimdi tek umudumuz seçimler" yazısı dikkati çekti.

Gazze’ye yönelik saldırılara karşı olmadıklarını söyleyen göstericiler, Netanyahu’yu 7 Ekim sonrası süreci "başarılı" yürütmemekle suçladı.

AA'ya konuşan Raphael Malinovitz, "Netanyahu’nun görevi kötüye kullanmak suçlamasıyla görevden alınması talebiyle buradayız." dedi.

İsrail güvenlik birimlerinin Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği "Aksa Tufanı" saldırısı karşısında sorumluluklarını üstlendiğini söyleyen Malinovitz, Netanyahu’yu yaşananların sorumluluğunu üstlenmemekle suçladı.

Göstericilerden Sara Abraham, Netanyahu hükümetini İsrail’de "demokrasiyi yok etmek"le suçlayarak, erken seçim istediklerini kaydetti.

Abraham, 7 Ekim'de yaşananların Netanyahu hükümetinin halka ve güvenliğe önem vermek yerine kendilerine ve yolsuzluklarına odaklandıklarını ortaya koyduğunu söyledi.

ETİKETLER
Netanyahu İsrail Filistin - İsrail Çatışması Gazze
Sıradaki Haber
İsrail ordusu: Gazze'de yaralanan İsrail askerlerinden 431'inin tedavisi sürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:55
UNRWA: Gazze halkı aç ve yiyecek temin etme konusunda çaresiz
22:28
Venedik'i ziyaret eden kafilelerdeki turist sayısına sınırlama getirildi
21:59
İsrail ordusu: Gazze'de yaralanan İsrail askerlerinden 431'inin tedavisi sürüyor
22:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk sporunun başarılarla gündeme gelmesini arzu ediyoruz
21:31
İsrail ordusu Gazze'de 2 askerinin daha öldürüldüğünü duyurdu
21:25
İngiltere ve Avrupa arasındaki Eurostar tren seferleri iptal edildi
Edirne'de sis etkili oluyor
Edirne'de sis etkili oluyor
FOTO FOKUS
Kassam Tugayları İsrail tankını sıfır mesafeden hedef aldı
Kassam Tugayları İsrail tankını sıfır mesafeden hedef aldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ