Uzaydan gelen gizemli radyo sinyalleri bilim insanlarını şaşırttı

Büyük Ayı (Big Dipper) takımyıldızı yönünden yaklaşık 10 yıldır her iki saatte bir düzenli olarak radyo sinyalleri alınıyor. Y

apılan uzun süreli gözlemler ve farklı teleskoplardan elde edilen veriler, bu sinyallerin kaynağına dair yeni ipuçları sundu.

Uzmanlar, sinyallerin ölü iki yıldızdan geldiğini düşünüyor. Bunlardan biri bir kırmızı cüce, diğeri ise bir beyaz cüce yıldız.

İkili sistem halinde birbirlerinin yörüngesinde dönen bu yıldızların manyetik alanlarının etkileşime girdiği ve her iki saatte bir çarpışarak radyo sinyalleri yaydığı tahmin ediliyor.

Daha önce yalnızca nötron yıldızlarında görülmüştü

Şimdiye kadar bu tür uzun radyo sinyalleri yalnızca nötron yıldızlarından kaynaklandığı düşünülüyordu. Ancak yeni araştırma, ilk kez birbirine kilitlenmiş bir ikili yıldız sisteminin de benzer sinyaller üretebileceğini ortaya koydu.

Hızlı radyo patlamalarına benziyor, ancak farklılık gösteriyor

Bu radyo sinyalleri, astronomların uzun süredir çözmeye çalıştığı gizemli hızlı radyo patlamalarına (FRB) benziyor. Ancak araştırmacılar, bu sinyallerin süresinin daha uzun olduğunu ve daha düşük enerji taşıdığını belirtiyor.

Araştırmayı yürüten ekipten Dr. Kilpatrick, “Bu radyo sinyalleri FRB’lere çok benziyor, ancak süresi daha uzun. FRB’ler genellikle milisaniyeler içinde sona ererken, bu sinyaller birkaç saniye sürebiliyor” dedi.

Araştırmanın sonuçları, Nature Astronomy dergisinde yayımlanan "Sporadic radio pulses from a white dwarf binary at the orbital period" başlıklı makalede paylaşıldı.