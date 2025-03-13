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Dünya
Independent 13.03.2025 06:52

50 penilik madeni para, küçük bir hata nedeniyle 25 bin sterline satışa çıktı

İngiltere’de, ünlü çocuk kitabı yazarı Beatrix Potter’a ithafen basılan 50 peni (24 Türk Lirası) madeni para, nadir bir üretim hatası nedeniyle 25 bin sterline (1 milyon 185 bin Türk Lirası) satışa sunuldu.

50 penilik madeni para, küçük bir hata nedeniyle 25 bin sterline satışa çıktı

Norfolk’un Dereham kentinde yaşayan bir koleksiyoncu, Peter Rabbit figürünün ayağında küçük bir metal çıkıntısı fark edince, hatalı madeni parayı açık artırmaya çıkardı.

Kraliyet Darphanesi, 2017 yılında Beatrix Potter’ı onurlandırmak amacıyla 20 milyon adet Peter Rabbit temalı 50 peni basmıştı.

Bu madeni paralar genellikle nadir bulunmayan ve dolaşımda bolca bulunan parçalar arasında yer alıyor.

Ancak, belirli tasarım hatalarına sahip olanlar koleksiyoncular için büyük değer taşıyor.

Fiyatı 50 bin katına çıktı

Madeni para, 25 bin 86 sterlin 72 peni başlangıç fiyatıyla satışa sunulurken, alıcının 8,95 sterlin kargo ücreti ödemesi ve iadelerin kabul edilmemesi şart koşuldu.

Bu, Peter Rabbit temalı 50 penilerin yüksek fiyatlarla satıldığı ilk durum değil. Ocak ayında, County Durham’da bir satıcı, benzer bir madeni parayı 4 bin sterline listelemişti.

Koleksiyoncular için büyük ilgi

50 peni madeni paralar, İngiltere’de en çok toplanan koleksiyon ürünleri arasında yer alıyor. 27,5 mm çapındaki yedigen tasarımı, özel günleri ve tarihi anları anmak için sıklıkla kullanılıyor.

Madeni paraların koleksiyon değerini belirleyen en önemli faktörler arasında basım sayısı, kondisyonu ve varsa tasarım hataları bulunuyor.

Bunun yanı sıra, satış yöntemi de fiyatı etkileyen unsurlar arasında yer alıyor.

Bazı koleksiyoncular eBay gibi platformlarda açık artırmaya katılırken, diğerleri profesyonel madeni para uzmanları aracılığıyla değerlendirme yapmayı tercih ediyor.

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