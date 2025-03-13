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Dünya
Independent 13.03.2025 06:49

Kanlı Kurt Ay'ı tutulması bu hafta başlıyor: Ne zaman, nasıl izlenecek?

Dünya, Güneş ile Ay arasına girerek nadir görülen tam Ay tutulmasına sahne olacak. Bilim insanlarının “tam Ay tutulması” olarak adlandırdığı bu gök olayı, bazı çevrelerde “kanlı kurt ayı” olarak biliniyor.

Kanlı Kurt Ay'ı tutulması bu hafta başlıyor: Ne zaman, nasıl izlenecek?

Ay tutulması, 14 Mart Perşembe gecesi ile 15 Mart Cuma sabahı arasında, dünyanın farklı bölgelerinden izlenebilecek.

Bu olay sırasında Dünya, Güneş ile Ay’ın arasına girerek Güneş ışığının Ay’a ulaşmasını engelleyecek ve Ay, Dünya’nın gölgesinde kalacak.

Ancak Ay tamamen kararmayacak. Dünya atmosferinden kırılan ışıklar, Ay’a kırmızımsı bir renk verecek. Bu nedenle bu tür tutulmalar “kanlı ay” olarak da adlandırılıyor.

Kanlı Ay tutulması nasıl izlenir?

Bu gök olayını izlemek için özel bir ekipmana ihtiyaç duyulmuyor.

Güneş tutulmalarında olduğu gibi koruyucu gözlük takmak gerekmiyor ve meteor yağmurlarında olduğu gibi karanlık bir ortam aramaya da lüzum yok.

Tutulmayı izlemek isteyenlerin tek yapması gereken, gece gökyüzüne bakmak.

Tam Ay tutulması dünya genelinde aynı anda gerçekleşecek. Tutulma, Türkiye saatiyle sabah 09.20’de başlayacak, yaklaşık 40 dakika sonra en yoğun halini alacak ve yaklaşık bir saat sürecek.

Ancak bazı bölgelerde, Ay tutulmanın zirve anına ulaşmadan önce batmış olabileceğinden, başlangıç anından itibaren izlemek önemli olacak.

Kanlı Kurt Ay'ı nedir?

Bazı kaynaklar, bu tutulmaya “kanlı kurt ayı” adını veriyor.

Bu isim, Eski Çiftçi Almanağı’nda yer alan geleneksel Ay isimlerinden geliyor.

Mart ayında gerçekleşen dolunay, havaların ısınmasıyla birlikte yeryüzünde daha fazla solucanın görülmesinden dolayı bu şekilde anılıyor.

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