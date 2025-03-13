Uçak yolcusunun pantolonundan canlı kaplumbağa çıktı

Pennsylvania’da yaşayan ve kimliği açıklanmayan yolcu, Newark Liberty Uluslararası Havalimanı’nda güvenlik taramasından geçerken, vücut tarayıcısının kasık bölgesinde bir anormallik tespit etmesi üzerine durduruldu.

Güvenlik görevlileri şaşkına döndü

ABD Ulaştırma Güvenlik İdaresi (TSA) tarafından yapılan açıklamaya göre, şüpheliye yapılan elle arama sırasında pantolonunda sakladığı bir cisim olduğu belirlendi.

Görevlilerin soruları üzerine yolcu, pantolonunun içine uzanarak küçük bir mavi havluya sarılı haldeki yaklaşık 13 santimetre uzunluğundaki kaplumbağayı çıkardı.

Yetkililer, söz konusu hayvanın evcil hayvan olarak popüler olan “kırmızı yanaklı su kaplumbağası” türüne ait olduğunu belirtti.

Uçağını kaçırdı, soruşturma başlatıldı

Olayın ardından yolcu, Port Authority polisleri tarafından kontrol noktasından uzaklaştırıldı ve uçağını kaçırdı. Kaplumbağaya ise yetkililer tarafından el konuldu.

TSA New Jersey Bölge Güvenlik Direktörü Thomas Carter, yaşanan olayla ilgili yaptığı açıklamada, “Daha önce yolcuların silah veya bıçak gibi tehlikeli nesneleri giysilerine ya da bagajlarına saklamaya çalıştığını gördük, ancak bir yolcunun pantolonuna canlı bir kaplumbağa gizlediği ilk vaka bu oldu” dedi.

Olayın neden yaşandığı ve yolcunun kaplumbağayı neden bu şekilde saklamaya çalıştığı henüz netlik kazanmazken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi. Yolcunun herhangi bir ceza alıp almayacağı ise belirsizliğini koruyor.