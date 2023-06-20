Çok Bulutlu 15.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Sciencealert 20.06.2023 07:08

Uzayda Güneş'ten daha sıcak gezegen benzeri bir nesne keşfedildi

Bin 400 ışık yılı uzaklıkta bir yıldızın yörüngesinde dönen nesnenin Güneş'ten daha sıcak olduğu tespit edildi.

Uzayda Güneş'ten daha sıcak gezegen benzeri bir nesne keşfedildi
[Getty Images]

Bu cisimler, gezegenlerle yıldızlar arasındaki ilginç bir kategori olan bir kahverengi cüce olarak adlandırılıyor.

Cisim ev sahibi yıldızıyla o kadar yakın bir yörüngede ki sıcaklığı 8 bin Kelvin'i (7 bin 727 santigrat derece) aşıyor.

Bu atmosferindeki molekülleri bileşik atomlarına ayıracak kadar yüksek bir sıcaklık.

Kahverengi cüceler gezegenlerden daha sıcak olma eğiliminde olsalar da, genel olarak Güneş benzeri sıcaklıklara ulaşamazlar.

İsrail'deki Weizmann Bilim Enstitüsü'nden Astrofizikçi Na'ama Hallakoun liderliğindeki uluslararası bir ekip, nesneye WD0032-317B adını verdi.

Keşifleri, Nature Astronomy'deki bir makalede ayrıntılı olarak açıklandı.

Ekibin söylediğine göre bu keşif, aşırı sıcak, büyük kütleli yıldızların yörüngesinde dönen Jüpiter benzeri gaz devlerine ne olduğunu anlamamıza yardımcı olabilir.

ETİKETLER
Uzay Çalışmaları
Sıradaki Haber
Macron'un alkol gösterisi yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:41
Mersin'de otobüs kamyonla çarpıştı: 1 ölü, 28 yaralı
07:48
Meta'dan 'piyasaya sürülemeyecek kadar riskli' yeni yapay zeka modeli: Voicebox
06:59
Macron'un alkol gösterisi yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi
06:42
Dünya devleri Avrupa'da binlerce mülteciyi işe alacak
06:30
Mersin merkezli 5 ilde 'tefecilik' operasyonu: 36 gözaltı kararı
06:28
Araştırma: Gündüz uykusu beyne iyi geliyor
12 il için 'sarı' ve 'turuncu' uyarı: Şiddetli yağış bekleniyor
12 il için 'sarı' ve 'turuncu' uyarı: Şiddetli yağış bekleniyor
FOTO FOKUS
Demir dede Avrupa Şampiyonu
Demir dede Avrupa Şampiyonu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ