Dünya devleri Avrupa'da binlerce mülteciyi işe alacak

Hilton Otelleri, Adecco ve Microsoft da iş veya kariyer desteği sunmayı vaat eden firmalar arasında yer alıyor.

Ülkelerinden zorla yerinden edilen insanların küresel sayısı 110 milyon gibi rekor bir seviyeye ulaştı.

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, çok sayıda mültecinin iş bulamadığını söyledi.

"Kıtadaki işletmelerin bu benzeri görülmemiş desteği, on binlerce Ukraynalının Ukrayna'ya döndüklerinde kendilerinin ve sevdiklerinin geçimini sağlamasını sağlamak için kritik öneme sahip olacak."

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Avrupa'da yaşayan Ukraynalı mültecilerin sayısı 5,9 milyonu aştı.

Milyonlarca kişi Suriye, Sudan ve Afganistan gibi bölgelerdeki çatışmalardan ve zulümden kaçtı.

Çabaları koordine eden Mülteciler İçin Çadır Ortaklığı hayır kurumu, Avrupa'daki Ukraynalı mültecilerin çoğunun kadın olduğunu ve iş bulmada belirli engellerle karşılaştıklarını söyledi.

Girişimi kapsamında, Amazon, Hilton ve Marriott gibi büyük firmalar önümüzdeki üç yıl içinde işgücü için 13 bin 680 Ukraynalı ve diğer mültecileri işe almayı taahhüt etti.