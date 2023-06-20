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Dünya
BBC 20.06.2023 06:15

Titanic'te ikinci felaket: 70 saatlik oksijen kalmış olabilir

Pazar günü Titanic'in enkazına yapılan dalış sırasında bir turist denizaltısının kaybolmasının ardından Atlantik'in ortasında büyük bir arama kurtarma operasyonu sürüyor.

Titanic'te ikinci felaket: 70 saatlik oksijen kalmış olabilir

ABD Sahil Güvenliği, küçük denizaltıyla temasın dalışından yaklaşık bir saat 45 dakika sonra kesildiğini söyledi.

Tur şirketi OceanGate, gemideki beş kişiyi kurtarmak için tüm seçeneklerin araştırıldığını söyledi.

3 bin 800 metre derinlikteki batığa yapılan dalışlar da dahil olmak üzere sekiz günlük bir yolculuk için bilet ücreti yaklaşık 250 bin dolar.

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Yetkililer, devlet kurumlarının, ABD ve Kanada donanmalarının ve ticari derin deniz firmalarının kurtarma operasyonuna yardım ettiğini söyledi.

Titanic'in enkazı, St John's, Newfoundland'ın yaklaşık 700 kilometre güneyinde yer alıyor, ancak kurtarma görevi Boston, Massachusetts'ten yürütülüyor.

Kayıp geminin OceanGate'in beş kişiyi taşıyan ve genellikle dört günlük acil durum oksijen kaynağıyla dalış yapan kamyon büyüklüğünde bir denizaltı olan Titan denizaltısı olduğuna inanılıyor.

ABD Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral John Mauger, "Bu noktada 70 saat ile tam 96 saat arasında bir süre yetecek oksijen olduğunu tahmin ediyoruz" dedi.

Titanik'in enkazını görmek isteyenler için zaman zaman küçük deniz araçlarıyla paralı turlar düzenleniyor.

Enkaza yapılan birkaç günlük gezilerin maliyetinin on binlerce doları bulduğu belirtiliyor.

Okyanusa dalış ve çıkış dahil olmak üzere Titanik'in enkazına yapılan tur yaklaşık sekiz saat sürüyor.

Titanic

Yapıldığı dönemin en büyük gemisi olan Titanik, 1912'de İngiltere'nin Southampton limanından ABD'nin New York kentine yaptığı ilk yolculuk sırasında bir buzdağına çarparak batmıştı.

Gemideki 2 bin 200 yolcu ve mürettebattan en az bin 500'ü hayatını yitirmişti.

Titanik'in enkazı 1985'te keşfedilmesinden bu yana kapsamlı şekilde araştırılıyor.

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