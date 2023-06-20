Boris Johnson'ın parlamentoya erişim izni elinden alındı

İngiltere'de COVID-19 döneminde Başbakanlık Konutu’nda yapılan partilerin faturası ağır oldu.

Eski Başbakan Boris Johnson'ın parlamentoya özel erişimi elinden alındı.

İngiltere’de bu izin eski milletvekillerine tanınıyor.

Avam Kamarasında vekiller Johnson’ın partiler konusunda milletvekillerini kasıtlı olarak yanlış yönlendirdiğini tespit eden rapor için oy kullandı.

Ayrıcalıklar Komitesi raporu 7'ye karşı 354 oyla onaylandı.

Johnson'ın eski üye kartı sahibi olması yasaklandı.

Johnson hala milletvekili olsaydı 90 günlük uzaklaştırma cezasıyla karşı karşıya kalacaktı ancak raporun açıklanmasından önce istifa etmişti.

Eski Başbakan destekçilerinden oylamaya karşı çıkmalarını istemişti.

Avam Kamarası’ndaki oturuma Başbakan Rishi Sunak katılmadı.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi, Başbakan Sunak’ı Johnson'a karşı duramayacak kadar "zayıf" olmakla suçladı.

İngiltere'de polis, COVID-19 kısıtlamalarının ihlal edildiği öne sürülen 12 olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında Johnson’a para cezası verilmişti.

Boris Johnson, partilere katılımıyla ilgili parlamentoyu yanılttığını kabul etmiş, ancak bunu "kasıtlı" yapmadığını savunmuştu.

