Çok Bulutlu 20ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 18.10.2025 15:53

UNRWA: Gazze'de yaklaşık 300 bin öğrenci iki yıl aradan sonra eğitime yeniden başlıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Medya Danışmanı Adnan Ebu Hasene, İsrail'in Ekim 2023'te başlattığı saldırılardan iki yıl sonra Gazze Şeridi'nde yaklaşık 300 bin öğrencinin eğitime yeniden başlayacağını duyurdu.

UNRWA: Gazze'de yaklaşık 300 bin öğrenci iki yıl aradan sonra eğitime yeniden başlıyor

Ebu Hasene, UNRWA'nın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabında yayınlanan videoda yaptığı açıklamada konuya ilişkin bilgi verdi.

UNRWA'nın, iki yıllık aradan sonra eğitime yeniden başlamak için planlar geliştirdiğini belirten Ebu Hasene, 10 bin öğrencinin bazı barınma merkezlerinde eğitim göreceğini, geri kalan öğrencilerin ise sanal ortamda eğitime devam edeceğini aktardı.

Ebu Hasene, bu eğitim sürecine yaklaşık 8 bin öğretmenin katılacağı bilgisini verdi.

İsrail'in, Ajansın Gazze Şeridi'ne büyük çaplı yardım göndermesine izin vermediğini vurgulayan Ebu Hasene, UNRWA'nın Gazze Şeridi'nde gıda yardımı dağıtmaya ve 22 merkezi klinik işletmeye hazır olduğunu kaydetti.

İsrail'in bu yardım çabalarını engelleme girişimlerini eleştiren Ebu Hasene, şunları söyledi:

"İsrail, barınma malzemeleri, battaniyeler, kışlık giysiler ve ilaçlar gibi birçok temel malzemenin Gazze'ye ulaşmasına izin vermiyor ve bu durum insani durumu daha da kötüleştiriyor."

Ebu Hasene, Gazze Şeridi nüfusunun yüzde 95'inin gelir kaynaklarını kaybetmesi nedeniyle insani yardıma bağımlı hale geldiğine işaret etti.

Ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından Gazze'ye dönen yüz binlerce yerinden edilmiş kişinin açık alanda yaşadığını ve durumun tehlikeli bir şekilde kötüleştiğini aktaran Ebu Hasene, kış mevsimi başlamadan önce yardım ulaştırılmasının acil bir ihtiyaç olduğunu vurguladı.

ETİKETLER
Birleşmiş Milletler Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Endonezya İsrailli sporculara vize vermedi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:14
400 bini aşkın anne doğum yardımı aldı
17:06
Dakka'daki uluslararası havalimanında yangın çıktı: Uçuşlar durduruldu
16:59
Katil İsrail, Gazze'de ateşkesi 47 kez ihlal ederek 38 kişiyi öldürdü
17:07
Cevdet Yılmaz: Milli gelirimiz bu yıl itibarıyla 1,5 trilyon doları aştı
16:53
Emine Erdoğan, Sierra Leone Cumhurbaşkanı'nın eşi Fatima Maada Bio ile görüştü
16:48
Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 48 saatte 29 artarak 68 bin 116’ya çıktı
Gazze'deki mezarlıklarda ölüleri gömecek boş yer kalmadı
Gazze'deki mezarlıklarda ölüleri gömecek boş yer kalmadı
FOTO FOKUS
İETT otobüsü yoldan çıktı
İETT otobüsü yoldan çıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ