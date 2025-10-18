Çok Bulutlu 20.4ºC Ankara
Dünya
TRT Haber 18.10.2025 15:11

İletişim Başkanı Duran: Can Azerbaycan'ın yanında olmaktan onur duyuyoruz

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Türkiye olarak, 'iki devlet, tek millet' anlayışıyla Can Azerbaycan’ın yanında olmaktan onur duyuyoruz. Tarih boyunca olduğu gibi bugün de kaderimiz, sevincimiz ve hedefimiz birdir." dedi.

İletişim Başkanı Duran: Can Azerbaycan'ın yanında olmaktan onur duyuyoruz

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, "İki devlet, tek millet" vurgusu yapan Duran, şunları kaydetti:

"Sevincimiz ve hedefimiz birdir"

"Kardeş ve dost ülke Azerbaycan’ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü'nü canıgönülden kutluyor; Azerbaycan halkına esenlik dolu yarınlar diliyorum.

Türkiye olarak, “iki devlet, tek millet” anlayışıyla Can Azerbaycan’ın yanında olmaktan onur duyuyoruz. Tarih boyunca olduğu gibi bugün de kaderimiz, sevincimiz ve hedefimiz birdir."

Azerbaycan Burhanettin Duran
Ateşkesten bu yana enkaz altından 280 Filistinlinin naaşı çıkarıldı
