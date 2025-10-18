Parçalı Bulutlu 20.1ºC Ankara
Dünya
AA 18.10.2025 14:00

Ateşkesten bu yana enkaz altından 280 Filistinlinin naaşı çıkarıldı

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana 280 Filistinlinin naaşının enkaz altından çıkarıldığı belirtildi.

Ateşkesten bu yana enkaz altından 280 Filistinlinin naaşı çıkarıldı

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı yazılı açıklamada, savunma ekiplerinin çok zor şartlarda çalışmasına rağmen şu ana kadar 280 naaşı çıkardıklarını kaydetti.

Basal, yaklaşık 10 bin cenazenin hala enkaz altında olduğunu ve uluslararası toplum ile insani kurumların bu naaşların çıkarılması için gerçek anlamda bir adım atmadığını ifade etti.

Sivil savunma ekiplerinin son derece zor koşullar altında 7/24 çalıştığını vurgulayan Basal, görevlerini yerine getirebilmek için gelişmiş ve büyük ekipmanlara ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Kurtarma operasyonları için gerekli acil ihtiyaçların listesini tüm uluslararası kuruluşlara sunduklarını dile getiren Basal, sivil savunma ekiplerinin çalışabilmesi için uluslararası düzeyde acil siyasi bir karar gerektiğini aktardı.

Basal, "Uluslararası toplum, İsrailli esirlerin cesetlerinin çıkarılmasına büyük ihtimam gösterirken enkaz altında kalan binlerce Filistinlinin acısını görmezden geliyor. Yaklaşık 10 bin Filistinlinin naaşları iki yıldır enkaz altında yatıyor ve Kızılhaç'ın müdahalesini bekliyor." diyerek uygulanan çifte standardı eleştirdi.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'in ilk saatlerinde anlaşma devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı İsrail
Ateşkesten bu yana katil İsrail'in saldırılarında 34 Filistinli öldü, 122 kişi yaralandı
