Parçalı Bulutlu 20.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 18.10.2025 12:57

UNICEF: Batı Şeria'da 9 yaşındaki bir çocuk İsrail güçleri tarafından öldürüldü

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kenti yakınlarındaki bir köyde 9 yaşındaki bir çocuğun İsrail güçleri tarafından öldürüldüğünü duyurdu.

UNICEF: Batı Şeria'da 9 yaşındaki bir çocuk İsrail güçleri tarafından öldürüldü

UNICEF'in, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan yazılı açıklamada konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, El Halil kenti yakınlarındaki bir köyde 9 yaşındaki bir çocuğun İsrail güçleri tarafından öldürüldüğü belirtilirken, olayın ne zaman gerçekleştiğine dair bilgi verilmedi.

UNICEF'in açıklamasında, bu yıl Batı Şeria'da çatışma kaynaklı şiddet olaylarında 42 Filistinli çocuğun hayatını kaybettiği aktarıldı.

Açıklamada, "Şiddet sona ermeli ve tüm çocuklar korunmalıdır." ifadesine yer verildi.

ETİKETLER
UNICEF Batı Şeria İsrail'in Gazze Soykırımı İsrail
Sıradaki Haber
KKTC akademisyenlerinden Türkiye garantörlüğüne vurgu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:07
Ateşkesten bu yana enkaz altından 280 Filistinlinin naaşı çıkarıldı
14:11
KVKK, öğretmenlere dijital okuryazarlık seminerleri verecek
13:53
Devlet taşınmazlardan gelecek yıl 31,1 milyar lira gelir bekliyor
13:50
Düzenleyici ve denetleyici kurumlara 108,3 milyar liralık bütçe ayrıldı
13:47
Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu son toplantısını yapacak
13:37
Ateşkesten bu yana katil İsrail'in saldırılarında 34 Filistinli öldü, 122 kişi yaralandı
Gazze'deki mezarlıklarda ölüleri gömecek boş yer kalmadı
Gazze'deki mezarlıklarda ölüleri gömecek boş yer kalmadı
FOTO FOKUS
Trabzon-Maçka Devlet Yolu'nda 'Ceddin Deden' melodisi
Trabzon-Maçka Devlet Yolu'nda 'Ceddin Deden' melodisi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ