Afrika dijital dönüşümü şekillendirecek nadir metallerin yüzde 30'unu barındırıyor

Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde, Afrika Birliği koordinasyonunda Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun organizasyonuyla düzenlenen Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıyla sona erdi.

"Türkiye-Afrika İlişkilerini Güçlendirerek Ortak Kazanımları Paylaşmak" ana temasıyla İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen foruma, Türkiye ve Afrika'dan üst düzey isimler katıldı.

Mozambik Ekonomi Bakanlığı Ticaretten Sorumlu Devlet Sekreteri Antonio Grispos, gelecekte dijital dönüşümü şekillendirecek nadir metallerin yaklaşık yüzde 30'unu Afrika kıtasının barındırdığını ve bu madenleri, kullanmayı bilen bir ülkenin teknolojisiyle "kazan-kazan" temelli bir ortaklığa dönüştürmek istediklerini söyledi.

Grispos, "İşte bu noktada Türkiye ile ortaklık yapmayı, dijitalleşme sürecinde omuz omuza ilerlemeyi hedefliyoruz." dedi.

Bu yılın başında göreve başlayan yeni Mozambik hükümetinin kalkınma öncelikleri arasında dijitalleşmenin önemli yer tuttuğunu vurgulayan Grispos, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu süreçte müttefik olarak gördüğümüz ülkelerle ortaklıklar kuracağız ve Türkiye de bunların başında geliyor. Özellikle tarım ve altyapı alanında çok başarılı Türk şirketleri var. Maputo'ya (Mozambik'in başkenti) giderseniz, şehrin neredeyse tamamen Türk yatırımlarıyla yeniden şekillendiğini görebilirsiniz. Aynı başarıyı dijitalleşme ve enerji alanlarında neden göstermeyelim?"

Mozambik'in doğal gaz rezervlerine işaret eden Grispos, üretime başladıklarını ancak dijitalleşme ve enerji süreçlerinde daha yapılabilecek çok fazla iş olduğunu dile getirdi.

Sözlerini bir Afrika atasözüyle sürdüren Grispos, "Eğer hızlı gitmek istiyorsan tek başına git, ama daha ileri gitmek istiyorsan birlikte git." diyerek, Türk yatırımcıları Mozambik'e davet etti.

Türkiye-Afrika ticari ilişkileri

Grispos, Türkiye ile Afrika arasında güçlenen ilişkiler sayesinde son 20 yılda ticaret hacminin 10 kattan fazla arttığına dikkati çekerek şunları söyledi:

"Bugün artık Türkiye ile Afrika ülkeleri arasında 15 milyar dolarlık bir hacimden söz ediyoruz. Bu, birlikte neler başarabileceğimizin en somut kanıtıdır. Bence bu, Türk hükümetinin yaptığı çok iyi bir yatırımdır. Sonuç da oldukça olumlu oldu, ticarette muazzam bir hacim ortaya çıktı. Bu rakam daha da artacak çünkü bu gidişatı durdurmanın bir yolu yok."

Türkiye'yi ve hükümetini dost olarak gördüklerini dile getiren Grispos, her iki ülke insanının birbirine yakın hissettiğini, özellikle Mozambiklilerin Türkiye'yi dünyada teknoloji, dijitalleşme ve altyapı alanlarında güçlü bir partner olarak tanıdıklarını ifade etti.

Ticaret savaşlarında dayanışmanın önemi

Antonio Grispos, ticaret savaşlarının arttığı bir dünyada dayanışma ve işbirliğinin öneminin her zamankinden fazla olduğunu söyledi. Grispos, ticaret savaşları başta olmak üzere Türkiye ve Afrika ülkelerinin, özellikle de Afrikalı kadınların bu dayanışma ve işbirliğini pek çok alanda geliştirebileceğini dile getirdi.

2013 yılında Mozambik Emtia Borsası Başkanlığına atandığında kendisine ilk el uzatan ülkenin Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı aracılığıyla Türkiye olduğunu belirten Grispos, "Teknik personelimiz Türkiye'ye gelip bir ay boyunca emtia piyasalarının nasıl işlediğini öğrendi. Bu, ülkeler arası işbirliğinin somut bir örneğidir. Türkiye'nin bize yaptığı bu desteği asla unutamayız. Bu tür işbirliklerinin artarak devam etmesini istiyoruz." dedi.