Açık 9.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 18.10.2025 07:04

Meksika'da sel felaketi: Can kaybı 72'ye yükseldi

Meksika'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 72'ye, kaybolanların sayısı ise 48'e yükseldi.

Meksika'da sel felaketi: Can kaybı 72'ye yükseldi
[Fotograf: AA]

Meksika basınına göre, geçen haftadan bu yana tropik fırtınalar Priscilla ve Raymond'un yol açtığı şiddetli yağışlar sonucu can kayıpları arttı.

Felakette şimdiye kadar 5 eyalette 72 kişi yaşamını yitirirken, 48 kişi de kayboldu.

Meksika'da sel felaketi: Can kaybı 72'ye yükseldi

Şiddetli yağışların en çok vurduğu eyaletlerden Veracruz, Puebla ve Hidalgo'da 21 helikopter sevk edildi ve yeni personel takviyesi yapıldı.

Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiğini açıkladı.

Meksika'da sel felaketi: Can kaybı 72'ye yükseldi

Öte yandan, Meksika Federal Elektrik Komisyonu (CFE) tarafından yapılan açıklamada, selden etkilenen 5 eyalette yürütülen çalışmalar sonucunda enerji iletim hatlarının yüzde 95,4'ünün onarıldığı, kısa süre içinde bu oranın yüzde 100'e ulaşmasının beklendiği bildirildi.

ETİKETLER
Meksika Doğal Afet
Sıradaki Haber
Hamas: Sivilleri hedef alan İsrail'in ateşkese saygı göstermesi sağlanmalı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:07
Eski tip ehliyetler 31 Ekim'de geçerliliğini yitirecek
07:45
Beyoğlu'nda bina yangını
07:43
Servis aracı yolcu otobüsüne çarptı: 13 yaralı
06:25
TCMB faiz kararını perşembe günü açıklayacak
06:14
Uzmanlardan masajla gelen inme uyarısı
06:04
Bebeğe kıkırdak dokusundan "iman tahtası" yapıldı
Kanseri yenen Melike için gökyüzüne balonlar bırakıldı
Kanseri yenen Melike için gökyüzüne balonlar bırakıldı
FOTO FOKUS
Bursa'da barajlarda su bitti
Bursa'da barajlarda su bitti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ