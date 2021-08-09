Venedik'in ünlü meydanı Piazza San Marco, sular altında kaldı. Nadir görülen yaz seli nedeniyle meydanda sular 1 metreye kadar yükseldi.

Meydanda bulunan bazı turistler ayakkabılarını çıkararak sudan kaçarken, bazı turistler ise piyano eşliğinde dans etti. Çocuklar ise birbirlerine su atarak eğlendi.

[Fotoğraf: Reuters]

Yaşananlar iklim değişikliğinin bir sonucu

Venedik, sonbahar ve kış aylarında sıklıkla “acqua alta” (yüksek su) denilen su baskınlarından etkilenirken, Kasım 2019'da meydana gelen yıkıcı sel felaketlerinde yüz milyonlarca euroluk hasar meydana gelmişti.

Venedik'teki meydana gelen alışılmadık derecede yüksek gelgitlerin ve su baskınlarının iklim değişikliğine bağlı yaşanan durumların bir kombinasyonu olduğu düşünülüyor.