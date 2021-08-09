Haber Giriş: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 22:08Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Ünlü Piazza San Marco Meydanı’nı su bastı
Nadir görülen yaz seli nedeniyle Venedik'in Piazza San Marco'sunu su bastı. Ünlü meydan, bir metreye kadar ulaşan suların altında kaldı.
Venedik'in ünlü meydanı Piazza San Marco, sular altında kaldı. Nadir görülen yaz seli nedeniyle meydanda sular 1 metreye kadar yükseldi.
Meydanda bulunan bazı turistler ayakkabılarını çıkararak sudan kaçarken, bazı turistler ise piyano eşliğinde dans etti. Çocuklar ise birbirlerine su atarak eğlendi.
[Fotoğraf: Reuters]
Yaşananlar iklim değişikliğinin bir sonucu
Venedik, sonbahar ve kış aylarında sıklıkla “acqua alta” (yüksek su) denilen su baskınlarından etkilenirken, Kasım 2019'da meydana gelen yıkıcı sel felaketlerinde yüz milyonlarca euroluk hasar meydana gelmişti.
Venedik'teki meydana gelen alışılmadık derecede yüksek gelgitlerin ve su baskınlarının iklim değişikliğine bağlı yaşanan durumların bir kombinasyonu olduğu düşünülüyor.
Etiketler: İklim Değişikliği İtalya Küresel Isınma
Sıradaki Haber
Senegal'de hamilelere aşı yapılacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz