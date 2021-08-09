ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, birliklere gönderdiği bildiride, en geç eylül ortasına kadar aşının zorunlu olması için Biden’ın onayını isteyeceğini açıkladı.

Austin, askeri birliklere ne kadar aşıya ihtiyaç duyulduğunun belirlenmesi ve hazırlıkların yapılması talimatı verdi.

Biden'dan destek

ABD Başkanı Joe Biden, kararından memnuniyet duyduğunu belirtti:

"Bakan Austin'in, en geç eylül ortasına kadar Kovid-19 aşısını askerlerimiz için zorunlu aşılar listesine alma yönündeki kuvvetlerimize gönderdiği mesajına güçlü şekilde destek veriyorum."

Özellikle Delta varyantına karşı askerlerin aşı olmasının son derece önemli olduğunu vurgulayan Biden, salgından kurtulabilmek için sadece askerlerin değil tüm vatandaşların bir an önce aşı olması gerektiğini belirtti.

ABD İlaç ve Gıda Dairesi’nin (FDA) Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği COVID-19 aşısına eylülde tam onay vermesi bekleniyor.

1 milyondan fazla askere iki doz aşı yapıldı

FDA'nın onayının ardından, ABD Savunma Bakanlığı ordunun aşılanmasını zorunlu kılabiliyor.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon)'na göre, şimdiye kadar 1 milyondan fazla Amerikan askeri iki doz COVID-19 aşısı, 237 binden fazla asker ise tek doz aşı yaptırdı.