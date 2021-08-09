Haber Giriş: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 20:22Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Etna'da lavların dansı
Avrupa'nın en yüksek aktif yanardağı olan İtalya'daki Etna Dağı’nda sabahın erken saatlerinde patlama meydana geldi. Patlama sonrası kilometrelerce öteden yanardağın adeta kükremeye benzeyen sesi duyuldu.
Sicilya Adası'ndaki 3 bin 326 metre yüksekliğindeki Etna Yanardağı yaşanan patlamalar sonucu oluşan lav fıskiyeleri ve kül bulutları ile gece gökyüzünü aydınlattı.
Yanardağın aktif güneydoğu kraterinde meydana gelen patlama sebebiyle yamacında lav akışı gözlendi. 'lapilli' olarak bilinen siyah volkanik külden oluşan küçük taşlar yakındaki kasabaların sokaklarını kapladı.
[Fotoğraf: AP]
Kül yağmuru yaşandı
Sicilya'nın Catania kasabasının yukarısında yer alan Etna, sıklıkla patlasa da nadiren hasara neden oluyor.
Patlamalar yerel nüfusu riske atmasa da, bölge sakinleri kül yağmurlarıyla yaşamak zorunda bırakıyor.
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