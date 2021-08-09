Sicilya Adası'ndaki 3 bin 326 metre yüksekliğindeki Etna Yanardağı yaşanan patlamalar sonucu oluşan lav fıskiyeleri ve kül bulutları ile gece gökyüzünü aydınlattı.

Yanardağın aktif güneydoğu kraterinde meydana gelen patlama sebebiyle yamacında lav akışı gözlendi. 'lapilli' olarak bilinen siyah volkanik külden oluşan küçük taşlar yakındaki kasabaların sokaklarını kapladı.

[Fotoğraf: AP]

Kül yağmuru yaşandı

Sicilya'nın Catania kasabasının yukarısında yer alan Etna, sıklıkla patlasa da nadiren hasara neden oluyor.

Patlamalar yerel nüfusu riske atmasa da, bölge sakinleri kül yağmurlarıyla yaşamak zorunda bırakıyor.