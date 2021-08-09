Haber Giriş: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 18:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zelenskiy askeri tatbikata katıldı
[Fotoğraf: AA]
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Mıkolayiv'de Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin askeri tatbikatına katıldı. Tatbikat 13 Ağustos'a kadar devam edecek.
Ukrayna Devlet Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, tatbikat 235. Birliğin eğitim merkezi Şirokiy Lan'da düzenlendi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, tatbikatın ardından, merkezdeki NATO standartlarında yeni inşa edilen 2 bin 500 kişilik askeri kampta incelemelerde bulundu, askerlerle öğle yemeği yedi.
[Fotoğraf: AA]
Tatbikat 13 Ağustos`a kadar sürecek.
Etiketler: Tatbikat Haberleri Ukrayna
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