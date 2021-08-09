İran Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İran'ın yeni Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

Bir saat süren görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra nükleer anlaşma, Viyana'daki müzakereler ve Lübnan'ın durumu ele alındı.

“ABD ve AB nükleer anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmelidir”

Reisi; ABD'nin nükleer anlaşmadaki taahhütlerini ihlal ettiğini ve AB'nin 3 ülkesi Fransa, İngiltere ile Almanya'nın da vaatlerine bağlı kalmadığını savundu.

"Amerikalılar uyguladıkları yaptırımlarla taahhütlerini açık bir şekilde ihlal ettiler. Temel insani ürünlere de yaptırım uyguladılar. Hem ABD hem de AB ülkeleri nükleer anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmelidir. Yapılacak her müzakerede İran'ın menfaatleri temin edilmelidir."

Hint Okyanusu'nun kuzeyinde İsrailli şirkete ait bir gemiye düzenlenen saldırıya da değinen Reisi, "İran, Umman Denizi ve Fars (Basra) Körfezi'nde caydırıcılığını koruma ve güvenliği sağlama konusunda çok ciddidir. Buradaki güvenliği bozanlara karşı koyacaktır" dedi.

Lübnan’da istikrarı sağlama çağrısı

Lübnan'daki gelişmelere ilişkin ise Reisi, bu ülkenin istikrarı, güvenliği ve halkının ekonomik durumunun iyileştirilmesine katkı sağlayacak her türlü adımı desteklediklerini savunarak Fransa'nın bu noktadaki iş birliğini olumlu karşıladıklarını dile getirdi.

Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Macron da yeni görevinden dolayı Reisi'yi tebrik etti.

Macron, Fransa ile İran'ın birlikte bölgenin barış ve istikrarında rol oynayabileceğini ve Lübnan'daki istikrar için zemin oluşturabileceğini söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı ayrıca Avusturya'nın başkenti Viyana'daki nükleer müzakerelerin yeniden başlamasını istediklerini ifade etti.