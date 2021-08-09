Almanya Hükümet Sözcüsü Yardımcısı Ulrike Demmer, Berlin'de yaptığı açıklamada, Almanya'nın, Birleşmiş Milletler'in (BM) COVID-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında aşıları sevk etmeye başladığını duyurdu.

İlk sevkiyatta Sudan'a 357 bin 600 doz, Etiyopya'ya 271 bin 200 doz, Afganistan'a 213 bin 600 doz, Tacikistan'a 100 bin 800 doz ve Özbekistan'a 355 bin 200 doz aşı verildi.

Alman Hükümetinin 2021'in sonuna kadar az gelişmiş ve düşük gelirli ülkelere en az 30 milyon doz koronavirüs aşısı bağışlama sözü verdiğini söyleyen Demmer, gelecek haftalarda sevkiyatın devam edeceğini vurguladı.

Almanya 18 milyon doz AstraZeneca aldı

AB'nin en zengin ülkesi olan Almanya bugüne kadar yaklaşık 18 milyon doz AstraZeneca aşısı satın almıştı.

Ancak hem Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier hem de Şansölye Angela Merkel halkın güvenini artırmak için bu aşıyı tercih etmesine rağmen, halk arasında aşıya fazla ilgi gösterilmedi.

“Yüz bine yakın aşı imha edildi” iddiası

Öte yandan Batı Alman Radyo ve Televizyon Kurumu WDR'ye göre, Almanya'da yaklaşık 5 milyon kullanılmamış AstraZeneca aşısı bulunurken, yüz bine yakın aşı son kullanma tarihleri ​​geçtiğinden imha edildi.