Haber Giriş: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 20:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hindistan'da iktidar partisi üyesi ve eşi silahlı saldırıda yaşamını yitirdi
Hindistan'da iktidardaki Hindistan Halk Partisi üyesi Ghulam Rasool Dar ve eşi, silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda hayatını kaybetti.
Hindistan basınındaki habere göre, polis yetkilileri, silahlı saldırganların Cammu Keşmir'in Anantnag kentinde Hindistan Halk Partisi üyesi Ghulam Rasool Dar'ın evine zorla girerek kendisi ve eşine ateş açtığını duyurdu.
Yetkililer, ağır yaralanan Dar ve eşinin, kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Faillerin yakalanması için çalışma başlatıldı
Hindistan'da iktidardaki Hindistan Halk Partisi (BJP) Cammu Keşmir sözcüsü Altaf Thakur yaptığı açıklamada, saldırıyı kınadıklarını ifade etti.
Thakur, bir an evvel faillerin yakalanması gerektiğini söyledi.
Etiketler: Hindistan
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