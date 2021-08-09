Hindistan basınındaki habere göre, polis yetkilileri, silahlı saldırganların Cammu Keşmir'in Anantnag kentinde Hindistan Halk Partisi üyesi Ghulam Rasool Dar'ın evine zorla girerek kendisi ve eşine ateş açtığını duyurdu.

Yetkililer, ağır yaralanan Dar ve eşinin, kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Faillerin yakalanması için çalışma başlatıldı

Hindistan'da iktidardaki Hindistan Halk Partisi (BJP) Cammu Keşmir sözcüsü Altaf Thakur yaptığı açıklamada, saldırıyı kınadıklarını ifade etti.

Thakur, bir an evvel faillerin yakalanması gerektiğini söyledi.