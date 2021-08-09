Senegal Sağlık Bakanlığı’na bağlı Hastalıkları Önleme Direktörlüğü’nden hastanelere gönderilen yazıda, yeni kararla hamilelerin de COVID-19 aşı takvimine dahil olabileceği bilgisi verildi.

Senegal'de daha önce hamileler, COVID-19 aşı kampanyasının dışında tutulmuştu.

Ülkede 68 bin 12 kişi virüse yakalandı

Öte yandan Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre, son 24 saatte yapılan 3 bin 221 testten 433'ünün sonucu pozitif çıktı.

COVID-19 nedeniyle 13 kişi yaşamını yitirirken, 538 kişi sağlığına kavuştu.

Yaklaşık 16 milyon nüfusa sahip ülkede, salgının başından bu yana 68 bin 12 kişi virüse yakalandı, 1495 kişi hayatını kaybetti.

9 milyon kişi aşılanacak

Senegal'de 23 Şubat'ta başlayan aşılama kampanyasında bugüne kadar 1 milyon 35 bin 558 kişi aşılandı. Ülkede yıl sonuna kadar 9 milyon kişinin aşılanması planlanıyor.