UNICEF'den Refah uyarısı: Felaket olur

Gazze Şeridi'nde katliam yapan İsrail, gözünü güneydeki Refah kentine dikti.

Uluslararası toplumun tepkilerine rağmen İsrail makamlarından, Refah'a kara saldırısı planlarına ilişkin açıklamalar geliyor.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu da Refah'a olası saldırı konusunda kaygılarını paylaştı.

İcra Direktörü Catherine Russell, Refah'a kara saldırısının felaket olacağı uyarısı yaptı.

Russell, 300 binden az nüfusu olan Refah’ın, İsrail saldırılarından kaçan sığınmacılarla 1 buçuk milyon nüfusa dayandığına işaret etti.

“Gazzeli çocukların akıl almaz acısı” başlıklı makalesinde, Refah'taki nüfus yoğunluğu ve güvenli alanların yokluğuna dikkati çekti.

Gazze’de şu ana kadar 30 bine yaklaşan sivil kaybın yüzde 70’ini kadın ve çocukların oluşturduğunun altını çizdi.

Russell, Refah’a yapılacak muhtemel İsrail saldırılarının sivil can kayıpları ve yaralanmaları aşırı derecede artıracağı uyarısında bulundu.

