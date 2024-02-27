Biden: İsrail Ramazan ayı boyunca Gazze'deki eylemlerini durduracak

ABD Başkanı Joe Biden, NBC'ye verdiği röportajda İsrail'in Gazze'ye saldırıları hakkında konuştu.

Ateşkes konusunda sunucu Seth Meyers'in sorularını yanıtlayan Biden, ateşkes konusunun zorluklarla ilerlediğini rehine konusunda çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Biden, rehinelerin serbest bırakılması koşuluyla İsrail’in Ramazan ayı boyunca Gazze'ye saldırıları durdurmayı kabul ettiğini söyledi.

ABD Devlet Başkanı, geçici ateşkesin sağlanmasıyla, iki devletli çözüm için daha iyi bir dinamiğe sahip olunacağını dile getirdi.

Gazze'de ateşkesin yakın olduğunu ancak henüz sonuca varılmadığını belirtti.

Biden, röportaj yayınlanmadan önce benzer bir açıklama yaparak New York'ta gazetecilere şunları söylemişti:

Ulusal güvenlik danışmanım çok yakın olduğumuzu söyledi ama daha tamamlamadık. Umuyorum ki gelecek pazartesiye kadar Gazze'de ateşkes sağlanacaktır.

Olası ateşkes anlaşması neleri içeriyor?

Paris’teki ateşkes görüşmelerinde hazırlanan taslak teklife göre tüm askeri hareketlilik Ramazan ayı boyunca 40 gün duracak ve Filistinli mahkumlara karşılık İsrailli rehineler takas edilecek.

Buna göre her 1 İsrailli rehineye karşılık 10 Filistinli mahkum takası yapılacak.

Taslağa göre Gazze'de yerinden edilmiş sivillerin kuzeye dönüşüne izin verilecek ancak askerlik yaşındaki erkekler hariç tutulacak.

İsrailli tüm rehine kadınlar, 19 yaş altındaki çocuklar, yaşlılar ve hastalar Filistinli mahkumlarla yapılacak takasla serbest kalacak.

Her gün 500 yardım kamyonunun girişine izin verilecek, binlerce çadır ve karavan temin edilecek.

Taslak ayrıca Gazze Şeridi'ndeki fırınların ve hastanelerin onarımını da içeriyor.

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