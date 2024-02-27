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Dünya
The Sun 27.02.2024 07:22

Uçağa canlı bindi inişte hayatını kaybetti

İngiltere'nin Falkland Adaları'ndan Şili'ye giden uçaktaki 59 yaşındaki yolcu, eşinin yanında oturduğu sırada hayatını kaybetti.

Uçağa canlı bindi inişte hayatını kaybetti

Şili havayolu şirketi LATAM tarafından işletilen güney Şili şehri Punta Arenas'a giden uçakta trajik bir olay yaşandı.

İngiliz turist ve eşi, Carlos Ibanez del Campo Havalimanı'na inerken 59 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Eşinin yanında oturduğu esnada hiçbir hastalık belirtisi göstermeden hayatını kaybeden adam için havalimanına cinayet masası polisleri geldi.

Uzman birimin Komiser Yardımcısı Diego Díaz, adamın öldüğünü doğruladı.

Mirror'ın haberine göre Díaz, yerel basına yaptığı açıklamada şunları söyledi:

''Yerel savcıların talimatı üzerine Punta Arenas Cinayet Masası dedektifleri, Şili'ye gitmekte olan 59 yaşındaki İngiliz turistin uçakta ölmesinin ardından havalimanına gittiler. Aktarmalı uçuş öncesi İngiliz turistin uçakta hayatını kaybettiği, bir suç unsuruna dair bulgu rastlanmadığı tespit edildi. İngiliz turistin eşi de ölümünün altında yatan sebebin birkaç sağlık sorunu olabileceğini söyledi.''

Öte yandan İngiliz turiste otopsi yapılacağı, ölüm sebebinin doğal nedenlerden kaynaklanıp kaynaklanmadığına bakılacağı açıklandı. 

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