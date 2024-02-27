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Dünya
Wood Tech, Euronews, Independent 27.02.2024 06:22

Yeni Zelandalı şirketten elektrikli araçlar için talaş çözümü

Yeni Zelanda merkezli bir şirket, elektrikli araçların bataryalarında talaş kullanmaya başladı.

Yeni Zelandalı şirketten elektrikli araçlar için talaş çözümü

Şirket, ıskarta durumdaki talaşı sentetik grafite dönüştürmeyi başararak önemli bir adıma imza attı.

Bu gelişmenin, bataryalarda kullanılan grafit konusunda tüm dünyanın Çin'e bağımlılığını azaltması bekleniyor.

CarbonScape isimli şirket, talaştan elde edilen alternatif grafit daha sürdülebilir bir çözüm sunduğunu ve Avrupa'nın lityum-iyon bataryalar için Çin'e olan bağımlılığını azaltacağını savundu.

Elektrikli araç bataryalarını üretmek için kilit önemde olan grafit doğada bulunan ve madenciliği yapılan bir madde. Sentetik grafitse petrol ürünlerinden üretiliyor.

CEO Ivan Williams'a göre CarbonScape'in talaştan geliştirdiği grafitse daha çevreci bir çözüm sunuyor.

Konuyla ilgili Euronews'e konuşan Williams, "Geleneksel şekilde sentetik grafit üretmek için fosil yakıt temelli hammaddeler kullanılıyor. Üretilen her bir ton grafit için 35 tonluk karbondioksit salınımı yapılıyor" ifadelerini kullandı.

Ormancılık şirketine batarya üreticisinden 18 milyon dolarlık yatırım

CarbonScape geçen yıl Finlandiya-İsveç ortaklığındaki ormancılık şirketi Stora Enso ve Hong Kong merkezli batarya üreticisi Amperex'ten toplam 18 milyon dolarlık yatırım almıştı.

CarbonScape'in talaştan sentetik grafit üretimi haberi elektrikli araç pazarında grafite yönelik talep artışlarının yaşandığı bir dönemde geldi.

2030'a kadar grafitte küresel tedarik açığının 777 bin tona kadar ulaşması bekleniyor.

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