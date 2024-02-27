Binlerce yolcu kolera şüphesiyle gemide mahsur kaldı

Güney Afrika seferini gerçekleştiren Norwegian Dawn gemisinde 15 yolcunun mide rahatsızlığı yaşamasıyla alarm verildi.

Gemi, Mauritius açıklarında karantinaya alındı.

Yapılan açıklamada, ''13 Şubat 2024 Güney Afrika seferi sırasında, az sayıda misafir mideyle ilgili hafif hastalık belirtileri yaşamıştır. Geminin Port Louis, Mauritius'a dönüşünün ardından, geminin yönetim ekibi yerel yetkililerle bir araya gelerek gemideki herkesin sağlığını güvence altına almak için alınan önlemleri ve yapılanları teyit etti" ifadelerine yer verildi.

Karaya çıkış ertelendi

Uluslararası kamuoyunda gemide kolera olduğu bu yüzden karantinaya alındığı belirtilirken gelen bir başka açıklamada, karantina doğrulandı. Fakat hastalığın sebebine dair bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Giriş izni verilmeden önce yerel makamlar tarafından ek testler yapılması gerektiğinden, Mauritius hükümeti mevcut gemi seyahatinin karaya çıkışını ve bir sonraki gemi seyahatinin gemiye binişini iki gün erteleyerek 27 Şubat 2024 tarihine ertelemiştir.''

Öte yandan salgının başlamasından önce Norwegian Dawn, Cape Town'dan Port Louis'e 13 Şubat'ta başlayan 12 günlük bir güzergahtaydı.

Gemide 2 bin 184 yolcu ve 1026 mürettebat bulunuyor.

"Önlemleri aldık"

Peş peşe açıklamalarla durumun kontrol altında olduğunu ifade eden gemicilik şirketinin sözcüsü, ''Gemideki herkes için güvenli bir ortam sağlamak amacıyla rutin önlemlerimizin bir parçası olarak gemideki temizlik prosedürlerimizi yükselttik ve misafirlerimizi, mürettebatımızı ve ziyaret ettiğimiz destinasyonları korumak için gerekli her türlü önlemi almaya devam edeceğiz" dedi.

294 metre uzunluğunda olan ve 2002'de inşa edilen geminin Mauritius açıklarında demir attığını ve burada binlerce yolcuyla beklenildiğini duyurdu.

Gemide kolera olduğuna dair hiçbir kanıt bulamayınca, Norveç yolcu gemisine başkent Port Louis'e yanaşması için izin verildi.