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Dünya
İHA 27.02.2024 07:55

Markette bıçaklı dehşet: 1 ölü, 2 yaralı

Japonya’nın Sapporo şehrindeki bir markette gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda 1 çalışan hayatını kaybetti, 2 çalışan yaralandı. Saldırgan ise olay yerinde gözaltına alındı.

Markette bıçaklı dehşet: 1 ölü, 2 yaralı

Japonya'nın Hokkaido eyaletinde bıçaklı saldırı dehşeti yaşandı.

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgilere göre, yerel saatle 06.50 sıralarında Sapporo şehrindeki bir markete giren erkek bir şüpheli, ekmek bıçağıyla 3 çalışanı yaraladı.

43 yaşındaki saldırgan Hirotaka Miyanishi cinayete teşebbüs şüphesiyle gözaltına alındı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan 40'lı yaşlarındaki bir erkek market çalışanı hayatını kaybetti. 

Tedavi altına alınan diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmuyor.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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