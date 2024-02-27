İsrail güçleri Batı Şeria'da düzenledikleri baskında 3 Filistinliyi öldürdü

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin Kızılayı yetkilileri, İsrail güçlerinin bu gece erken saatlerde çok sayıda buldozer eşliğinde Faria Mülteci Kampı'na baskın düzenleyerek keskin nişancılarını farklı yerlere konuşlandırdığını ifade etti.

Yetkililer, baskın sırasında kampta Filistinliler ile çıkan çatışmada İsrail askerlerinin gerçek mermiyle ateş etmesi sonucu Usame Cebr ez-Zalt ve Muhammed Semih Beyadise'nin öldüğünü, 3 kişinin yaralandığını belirtti.

Kızılay yetkilileri ayrıca İsrail güçlerinin Tubas kentine düzenlediği baskın sırasında çıkan çatışmada İsrail askerlerinin kullandığı gerçek merminin isabet ettiği Ahmed Derağime'nin öldüğünü bildirdi.