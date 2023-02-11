Depremden zarar gören illere gitmek üzere İran'dan 60, Tayland'dan 40, Çin'den 17, Birleşik Arap Emirlikleri'nden 11, Güney Afrika'dan 8, Sırbistan'dan 7 ve İsveç'ten 4 kişinin bulunduğu ekipler, yanlarındaki yardım malzemeleri ile uçaklarla Adana Havalimanı'na ulaştı.

Ambulans ve 5 tır yardım malzemesi de getiren İranlı sağlıkçılar, yaklaşık bir ay kalmayı planladıkları Gaziantep'e geçti. Diğer ülkelerden gelen ekipler de arama kurtarma ve insani yardım çalışmalarında görev almak üzere deprem bölgesindeki şehirlere hareket etti.

Güney Afrika ekibinin lideri Asad Bhorat, daha önce gelen 2 gruba ek olarak 8 personel ve 5 arama kurtarma köpeğinden oluşan bu kafilenin Hatay'a giderek yaklaşık bir hafta çalışacağını söyledi.

"Türk halkını çok seviyoruz"

Bhorat, ülkesindeki birçok kişinin yardım için bölgeye gelmeyi beklediğini vurguladı.

Sırbistan ekibinin tıbbi müdahale takım lideri Bjelic Dragan da dün gelen 7 kişi ile Adana'ya ulaşan bu kafilenin, tıbbi malzemeleri taşıyan bir helikopterle Kahramanmaraş'ta görev yapacaklarını aktardı. Dragan, "Türk halkını çok seviyoruz. Amacımız bu felakette halkınıza yardım etmektir." dedi.

[Fotoğraf: AA]

İsveç'ten gelen ekibin takım lideri yardımcısı Bjorn Johansson, 2 kişinin Hatay'a, diğer 2 kişinin Kahramanmaraş'a birer tırlık yardım malzeme ile geçeceğini, 4 hafta boyunca kamplar kurarak evlerini kaybeden insanlara barınmaları için yardım edeceklerini dile getirdi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nden Binbaşı Nayef Alhosani ise ülkesinden şu ana kadar 175’ten fazla kişinin deprem bölgesine geldiğini kaydetti.

"Biz gönüllü takımız"

Alhosani, 92 kişinin arama kurtarma, 75 kişinin sağlık, kalanının ise organizasyon görevlerin olduğu bilgisi verdi.

Çin ekibi yetkilisi Sandy Li, kentsel arama ve kurtarma alanında uzman ekip üyesi 6 kişinin dün geldiğini, bugün de yanlarında yaşam dedektörü gibi arama kurtarma materyaller ve tıbbi malzemelerle 17 kişilik ekibin Adana'ya ulaştığını ifade etti.

[Fotoğraf: AA]

Hatay’da görev yapacaklarını aktaran Sandy Li, "Biz gönüllü takımız. Türk halkının yaşadıklarından dolayı çok üzgünüz. Bu sebeple buradayız." diye konuştu.