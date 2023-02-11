Hollanda'nın Zwolle şehrinin sembol binalarından olan De Peperbus Katedrali, bugün yerel saatle 11.30'da Türkiye ile dayanışma için İstiklal Marşı'nın melodisini şehre dinletti.

Öte yandan Hollanda genelindeki Katolik kiliseleri "Müslümanlarla dayanışma" temasıyla Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için cuma namazı vaktinde çanlarını çaldı.

Zwolle Belediye Başkanı Peter Snijders, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'deki deprem bölgesinde yakınları bulunan Zwolle sakinlerinin çok etkilendiğini belirterek Türkiye ile dayanışmak ve Türk halkına taziye dileklerini iletmek üzere şehirdeki Hollanda Diyanet Vakfı'na bağlı Ulu Cami'yi ziyaret etti.

Zwolle Belediyesi, Hollanda Kızılhaçının Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için başlattığı kampanyaya şehirde yaşayan her bir kişi adına 1 avro olmak üzere toplam 132 bin 500 avro bağışta bulunacağını bildirdi.