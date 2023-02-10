Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma 22:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kamerun’da Boko Haram saldırısında 8 sivil öldü
Kamerun’un Uzak-Kuzey bölgesinde terör örgütü Boko Haram’ın saldırısında 8 sivil hayatını kaybetti.
Ulusal basındaki haberlere göre Boko Haram üyeleri, Uzak-Kuzey bölgesinin Çad Gölü çevresinde balık tutan köylülere saldırı düzenledi.
Saldırıda 8 balıkçı hayatını kaybetti.
Uluslararası Kriz Grubuna göre, 2014'ten bu yana, Boko Haram saldırıları Uzak-Kuzey bölgesinde yaklaşık 3 bin kişinin ölümüne ve yaklaşık 250 bin kişinin göç etmesine sebep oldu.
Etiketler: Kamerun Boko Haram
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