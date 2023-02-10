Ulusal basındaki haberlere göre Boko Haram üyeleri, Uzak-Kuzey bölgesinin Çad Gölü çevresinde balık tutan köylülere saldırı düzenledi.

Saldırıda 8 balıkçı hayatını kaybetti.

Uluslararası Kriz Grubuna göre, 2014'ten bu yana, Boko Haram saldırıları Uzak-Kuzey bölgesinde yaklaşık 3 bin kişinin ölümüne ve yaklaşık 250 bin kişinin göç etmesine sebep oldu.