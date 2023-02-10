Senegalli Türkiye Mezunları Derneği Başkanı ve aynı zamanda Türkiye-Senegal İş Konseyi Başkanı Momar Diouf, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Büyükelçilikte açılan taziye defterini imzaladı.

Diouf, daha sonra hem dernek hem de konsey adına Türkiye'deki depremzedeler için bağışlanan 8 bin doları Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliğine atanan Nur Sağman'a teslim etti.

Deprem haberini üzüntüyle öğrendiklerini belirten Diouf, hemen harekete geçtiklerini ve zor günler yaşayan Türkiye'ye ufak da olsa destek olmak istediklerini kaydetti.

Diouf, yardımların devamının geleceğinin altını çizerek, "İkinci vatanımız, kardeş ülkemiz Türkiye'nin yanında olmaya geldik." dedi.

Büyükelçi Sağman da Diouf'a teşekkür ederek, bu desteğe paha biçilemeyeceğini, kendileri için çok anlamlı olduğunu dile getirdi.