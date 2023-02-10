Türkiye'nin Muskat Büyükelçisi Muhammet Hekimoğlu, kampanya kapsamında depremin ilk gününden bu yana Ummanlılar ve Umman'da ikamet eden Türkler ile farklı milletlerden vatandaşların yoğun bir katılımla büyükelçiliğe yardım ulaştırdığını ifade etti.

Türkiye'de meydana gelen deprem felaketinden etkilenenlerin desteklenmesi için sürdürülen çabalara katkıda bulunan herkese teşekkür eden Hekimoğlu, toplanan yaklaşık 4,5 ton yardımın ilk bölümünün bu gece THY aracılığıyla yola çıkacağını belirtti.

Büyükelçi Hekimoğlu, bağışçılardan sağlanan nakdi yardımların olduğunu ve bunların AFAD ile Türk Kızılay'a ulaştırılacağını kaydetti.