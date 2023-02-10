Yaşanan büyük felaketin birlik içinde aşılacağını belirten Uysal, Belçika'daki Türk vatandaşlarının depremzedelere derhal yardım elini uzattıklarını ifade etti.

Uysal, Belçika hükümetinin de Türkiye'de bir sahra hastanesi kurulması için malzemeleri, ekipmanı ve tıbbı ekipleri gönderdiğini, hastanenin Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde kurulmakta olduğunu söyledi.

Belçika'dan Türkiye'ye giden arama kurtarma ekipleri de olduğunu anımsatan Uysal, bu ekiplerin bugün itibarıyla 3'ü çocuk ve bebek olmak üzere 9 kişiyi enkaz altından kurtardıklarını vurguladı.

Uysal, "İhtiyaca göre buradan gidecek yardımları birbirleriyle uyumlu olacak şekilde tasnif edip buluşturmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda şu ana kadar Belçika'dan 31 tır, 1 uçak ve 1 gemi hareket etti. Bunların devamı da gelecek." dedi.

Uysal, "Şu andan itibaren acil olarak ihtiyaç duyulan malzemeler, kışlık çadır, battaniye, jeneratör ve soba-ısıtıcılar." diye konuştu.

Yardım toplanan depolar 19 Şubat'a kadar açık

Belçika genelinde toplanan yardımların bir kısmı Türkiye'ye ulaştırılmak üzere Brüksel Belediyesi tarafından Expo alanında tahsis edilen bölgedeki Palais 11 deposuna götürülüyor.

Yardımlar tırlara yüklenmek üzere erkek, kadın, çocuk giysisi, hijyen malzemeleri, battaniye, jeneratör gibi türlerine göre sınıflandırılıyor.

Depoda 200 civarında gönüllü çalışmalara katkı sağlıyor. Bu kişiler gelen yardımları sınıflandırarak en acil gitmesi gereken ürünleri tırlara yüklüyor. Tırlar da bir ücret almadan bu ürünleri Türkiye'ye taşıyor.

Deponun 19 Şubat'a kadar açık tutulması planlanıyor.