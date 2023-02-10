Cezayir Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, yıkıcı depremlerden etkilenen Türkiye ile Suriye'ye 45 milyon dolarlık yardım talimatı verdi.

Açıklamada, "Cezayir hükümeti, Cumhurbaşkanı Tebbun’un talimatı üzerine Türkiye Cumhuriyeti'ne 30 milyon dolar, Suriye Arap Cumhuriyeti'ne de 15 milyon dolar mali yardımda bulunma kararı aldı." ifadesi kullanıldı.

Cezayir'in Türkiye ve Suriye ile tam bir dayanışma içerisinde olduğu vurgulanan açıklamada, "bu iki kardeş ülkeye yardımların süreceği" kaydedildi.

Türkiye'ye 86 kişilik arama-kurtarma ekibi gönderildi

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, depremin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, ülkesinin Türkiye'yle tam dayanışma içinde her türlü yardımı sunmaya hazır olduğunu söylemişti.

Tebbun’un talimatı üzerine Türkiye'ye gönderilen 86 kişilik arama-kurtarma ekibinin yanı sıra, Cezayir Kızılayından bir tıbbi heyet ile 95 tonluk yardım malzemesi de Türkiye'deki deprem bölgesine ulaşmıştı.

Cezayir'de ayrıca Türkiye ve Suriye'deki yıkıcı depremlerden etkilenenlerle dayanışma amacıyla sosyal medya platformlarında başlayan destek kısa sürede sporcuların, politikacıların ve hayırseverlerin katılımlarıyla kapsamlı yardım kampanyalarına dönüşmüştü.