Belçika'da Anvers Belediyesinin dün aldığı kararla kent merkezindeki tarihi katedralin önünde Türkiye'deki depremde hayatını kaybedenler için bugün anma töreni düzenlendi.

Törene Anvers Belediye Başkanı Bart De Wever, Türkiye'nin Anvers Başkonsolosu Batu Kesmen ve kentte yaşayan çok sayıda Türk katıldı.

Tören sırasında Türkiye ile dayanışma adına kilisenin çanıyla İstiklal Marşı icra edildi.

Kentin en eski yapısı olan Anvers Kalesi önüne de Türk bayrağı çekildi ve yarıya indirildi.

Anvers Belediyesi ayrıca depremzedelere yardım amacıyla 20 bin avro bağış yapma ve Belçika'dan Türkiye'ye gidecek yardım ekibine şehri temsilen bir itfaiyeci ilave etme kararı aldı.