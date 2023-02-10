Almanya'da, Cuma namazı öncesi Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı camilerde depremde hayatını kaybedenler için Kur-an'ı Kerim okundu ve Hatm-i Şeriflerin duası yapıldı.

Depremde hayatını kaybedenler ve enkaz altında kalanların kurtulması için dualar edildi.

DİTİB Din Görevlisi Naci Şengün, "Kardeşlerimizin yaptığı Hatm-i Şeriflerin muhatabı olan kardeşlerimizin cümlesine kurtulmalarını nasip eyle yarabbi. Bekleşip duran acaba şu göçüğün altından bir ses gelirmi, bir soluk gelirmi deyipte böyle çaresizce bekleşip duran kardeşlerimizede müjdeli bir haber almalarınıda nasip eyle yarabbi. Necip milletimizin başı sağ olsun." şeklinde dua ETTİ.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Dua ve gözyaşları depremzedeler için

Köln DİTİB Merkez Camii'ni dolduran Müslümanlar Türkiye'de yaşanan asrın faketinde hayatını kaybedenler için göz yaşı döktü.

Eller bu sefer depremde hayatını kaybedenler için semaya açıldı, dualar edildi.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Cuma namazı sonrası depremzedeler için nakdi yardım toplandı.

Haber: Bülent Dönmez