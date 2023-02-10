Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in talimatıyla başkent Astana’da hükümetin uluslararası insani yardımlarla ilgili toplantı düzenlendiği ve burada Suriye’ye 50 ton insani yardım gönderilmesine ilişkin karar alındığı belirtildi.

Açıklamada, “Devlet stoklarından konserve gıdalar, giysiler, kışlık çadırlar, yatak ve yatak takımları tahsis edildi. Söz konusu yardım, İslam İşbirliği Teşkilatı aracılığıyla 4 kargo uçağıyla Suriye’nin Halep şehrine ulaşacak” bilgisi verildi.