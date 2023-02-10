Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma 19:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kazakistan, asrın felaketinden etkilenen Suriye’ye 50 ton insani yardım gönderdi
[Fotograf: AA]
Kazakistan hükümeti, “asrın felaketi” olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Suriye’ye 50 ton insani yardım gönderme kararı aldı.
Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in talimatıyla başkent Astana’da hükümetin uluslararası insani yardımlarla ilgili toplantı düzenlendiği ve burada Suriye’ye 50 ton insani yardım gönderilmesine ilişkin karar alındığı belirtildi.
Açıklamada, “Devlet stoklarından konserve gıdalar, giysiler, kışlık çadırlar, yatak ve yatak takımları tahsis edildi. Söz konusu yardım, İslam İşbirliği Teşkilatı aracılığıyla 4 kargo uçağıyla Suriye’nin Halep şehrine ulaşacak” bilgisi verildi.
Etiketler: Kazakistan Suriye
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