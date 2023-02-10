Nijerya Savunma Bakanlığı Medya Operasyonları Direktörü Musa Danmadami, yaptığı açıklamada, ordunun, ülkenin güneyindeki Delta eyaletinde kaçakçılara karşı operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Danmadami, operasyonlarda 40 kaçak rafinerinin belirlenerek imha edildiğini, ayrıca 222 bin litre ham petrol, 83 bin litre motorin, 10 bin litre gaz yağının ele geçirildiğini duyurdu.

Operasyonlarda 53 kaçakçının gözaltına alındığını aktaran Danmadami, 8 tanker, 11 araç, 39 hız botu ve 6 silahın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Nijerya'da 200'den fazla yasa dışı petrol rafinerisi faaliyet gösteriyor.

Nijerya'nın tespit edilmiş petrol rezervleri yaklaşık 37 milyar varil ve dünyadaki rezervlerin yüzde 3,1'ini oluşturuyor.

Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8'inci ülke ve petrol ihracatı bakımından da 6'ncı sırada.

Petrol yataklarının bulunduğu Delta bölgesinde silahlı grupların petrol alanlarındaki sabotajları, çatışmalar ve adam kaçırma gibi olaylar yaşanıyor.