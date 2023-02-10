Pakistan'ın ev sahipliğinde 2007'den bu yana her 2 yılda bir düzenlenen ve aralarında ABD, Çin ve Türkiye'nin bulunduğu 50'den fazla ülkenin deniz kuvvetlerine bağlı birliklerin yer aldığı tatbikatın, 5 gün sürmesi bekleniyor.

Çin Savunma Bakanlığına göre, tatbikatta Çin Halk Kurtuluş Ordusuna (PLA) ait "Tip 052D" sınıfı Nancing muhribi de yer alıyor.

Pakistan Deniz Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, "Barış için birlikte" sloganıyla düzenlenen tatbikatın, denizcilik kavramları ve harekat kültürlerini anlama, birlikte çalışabilmeyi artırma ve denizlerdeki ortak tehditlerle mücadele yol ve araçlarını belirlemeyi amaçladığı vurgulandı.

Tatbikat, deniz ve limanda olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecek.

Liman aşamasında seminerler, operasyonel tartışmalar ve profesyonel gösteriler düzenlenecek. Deniz aşamasında ise terörle mücadele ve korsanlara karşı önlemler gibi deniz güvenliği tatbikatları, arama kurtarma, atış teknikleri ve hava savunma tatbikatları yapılacak.

Önceki AMAN tatbikatı, Şubat 2021'de gerçekleştirilmiş ve tatbikata 48 ülke katılmıştı.

Bu yıl düzenlenen tatbikatta ilk defa Uluslararası Denizcilik Fuarı ve Konferansı da düzenleniyor.