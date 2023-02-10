Türkiye'deki depremleri manşetine taşıdı, "Asrın felaketi" ifadesini kullandı.

10 ili sarsan deprem felaketine yer veren İtalyan gazetesi Il Tiempo,deprem bölgesindeki gelişmeleri okuyucularıyla paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölge ziyaretine ilişkin ayrıntıları yazdı.

Gazete, 3'ü çocuk yedi İtalyan'ın da enkaz altında olabileceğini aktardı.

Fransız basını: Hala umut var, yorulmadan...

Fransız basınında da, "Yüzyılın en kötü doğal afetlerinden biri" başlıkları atıldı.

Arama kurtarma çalışmalarının zor koşullarda aralıksız yürütüldüğü aktarıldı.

Haberde "Hala umut var... Yorulmadan... Sonuna kadar." ifadeleri kullanıldı.

Yıkım, Kanada basınında da yer aldı.

Le Journal de Montréal gazetesi depremleri "yüzyılın en kötü felaketlerinden biri" olarak tanımladı.