Brüksel'de dün olağanüstü yapılan AB Liderler Zirvesi sonrasında basın toplantısı düzenleyen Meloni, "İtalya'nın bu AB Zirvesi'nde elde ettiği sonuçlardan son derece memnunum. Özellikle de hassas konularda atılan önemli adımlardan memnunum." dedi.

AB Liderler Zirvesi'nde göç konusunda dün bir ilk yaşandığını vurgulayan Meloni, "Göç konusunda yaklaşım değişti ve bu dün ilk kez kağıda döküldü. ‘Düzensiz göç, bir Avrupa problemidir ve Avrupa çözümü gerekir’, bu cümle ilk kez AB belgelerinde yazılı olarak geçti." diye konuştu.

Akdeniz'de düzensiz göçmenleri kurtaran sivil toplum kuruluşlarına ait gemiler için bir arama kurtarma temas grubu kurulduğunu ama bunun daha önce hiç işlemediğini anlatan Meloni, "Bu oluşum yeniden ele alındı ve tekrar faaliyete geçmesi konuşuluyor. Zirvede bana göre somut adımlar konusunda ilerleme var." ifadelerini kullandı.

Meloni, düzensiz göçün önüne geçmek için şimdilerde İtalya’nın yaptığı gibi AB’nin de Afrika’ya yönelik çalışmalarda aktif olmasını istediklerini dile getirdi.

AB sınırlarının korunmasının bu zirvenin sonuç bildirgesine girdiğine vurgu yapan Meloni, AB'nin geri dönüş mekanizmasını da güçlendirmesi gerektiğini söyledi.

"Paris'teki görüşme siyasi açıdan yanlıştı"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, dün Almanya Başbakanı Olaf Scholz'le beraber Paris'te Zelenskiy ile görüşmesini eleştirdiği hatırlatılan Meloni, bunun Paris - Roma hattında soğukluğa yol açtığı şeklinde yorumları kabul etmedi.

İtalya Başbakanı, bu üçlü görüşmeyi İtalya davet edilmediği için eleştirdiği yorumları için ise "Bence doğru olan Zelenskiy ve 27 üyenin birlikte fotoğraf vermesiydi. Bu tema, Paris'teki karede yoktu. Paris'teki görüşme siyasi açıdan yanlıştı. Bir şeyler yolunda gitmediğinde bunu söylemek zorundayım." ifadelerini kullandı.