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Türkiye
AA 03.09.2026 07:53

Silivri açıklarında batan gemi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Silivri açıklarında iki Türk bayraklı ticari geminin çarpışması sonucu batan geminin bulunduğu bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Silivri açıklarında batan gemi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları gece boyunca sürdü.

Kaza sonrası Silivri'de İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce oluşturulan kriz merkezinde ise çalışmalar anlık olarak takip ediliyor.

Çalışmalara Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti, Deniz Kuvvetleri, AFAD ve Kızılay başta olmak üzere 18 yüzer unsur, 5 helikopter, 2 İHA, 1 uçak ve su altında arama yapan Deniz Kuvvetlerine ait gemi de katılıyor.

Silivri açıklarında Türk bayraklı 2 gemi çarpıştı
Silivri açıklarında Türk bayraklı 2 gemi çarpıştı

Arama kurtarma çalışmalarının takip edildiği bölgede, gemideki mürettebatın aileleri ve yakınları da bekleyişlerini sürdürüyor.

Silivri açıklarında batan gemi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Öte yandan Silivri Kaymakamlığı koordinasyonunda, kurum ve kuruluşların destekleriyle, mürettebatın akrabalarına ve yakınlarına çalışmalar hakkında sürekli bilgi veriliyor.

Çarpışmadan hasar almadan kurtulan ALSU isimli ticari gemi ise Silivri açıklarında bekletilmeye devam ediyor.

Kocaeli'den Aliağa'ya seyreden boş durumdaki ALSU tankeri ile İskenderun'dan Karadeniz Ereğli'ye 4199 ton rulo sac taşıyan Tuğberk İmamoğlu isimli kuru yük gemisi dün saat 03.00 sıralarında Silivri açıklarının 18 mil (35 kilometre) güneyinde çarpışmış, içerisinde 10 mürettebatın bulunduğu Tuğberk İmamoğlu isimli gemi batmıştı.

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