BM Cenevre Ofisi'nde Sözcü Michele Zaccheo moderatörlüğünde haftalık basın toplantısı gerçekleştirildi.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (UNHCR), Suriye'deki temsilcisi Sivanka Dhanapala toplantıya çevrim içi olarak katılırken, bölgede çok sayıda artçı sarsıntının olduğunu belirtti.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Sözcüsü Paul Dillon, en çok ihtiyaç duyulan insani yardım malzemesi taşıyan 14 ilave kamyonun depremlerden etkilenen Suriye'nin kuzeyine ulaştığını ve yardımların 1100 aileye verileceğini doğruladı.

Gaziantep'te büyük bir IOM depo kapasitesinin mevcut olduğunu ve bunların Türk yetkililerinin kullanımına da sunulduğunu açıklayan Dillon, bugün Türkiye'den 6 tırlık konvoyun Suriye'nin kuzeyine ulaştığını da kaydetti.

IFRC'de Türkiye ve Suriye için uluslararası yardım kampanyası

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Sözcüsü Tommaso Della Longa, uluslararası topluma Türkiye ve Suriye halkına desteğinin uzun vadeli olması gerektiğin ifade etti.

Longa, IFRC'nin Türkiye ve Suriye'de depremlerle mücadele için 200 milyon İsviçre Frangı değerinde uluslararası acil yardım kampanyası başlattığını da hatırlattı.