İran devlet televizyonunun İstihbarat Bakanlığı ve Devrim Muhafızları Ordusu İstihbarat Kurumunun ortak açıklamasına dayandırdığı habere göre, 28 Ocak'ta İsfahan'da Savunma Bakanlığına ait bir tesise düzenlenen saldırının ana failleri tespit edilerek tutuklandı.

Tutuklanan kişilerin İsrail ile bağlantılı oldukları öne sürülürken soruşturmayla ilgili detaylı bilginin daha sonra kamuoyuna açıklanacağı aktarıldı.

İsfahan'daki askeri tesise saldırı

İran devlet televizyonu 28 Ocak gecesi İsfahan kentinde Savunma Bakanlığına ait mühimmat üretim tesisinde büyük bir patlama meydana geldiğini duyurmuştu.

İran Savunma Bakanlığı da İsfahan'daki askeri tesise mikro insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendiğini bildirmişti.

The Wall Street Journal gazetesi, 29 Ocak'ta ismi açıklanmayan Amerikalı yetkililere ve olayla ilgili bilgi sahibi kişilere dayandırdığı haberde, saldırıyı İsrail'in gerçekleştirdiğini yazmıştı.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyine yakınlığıyla bilinen "Nournews" haber sitesi ise İsfahan'daki saldırıda kullanılan hava araçlarının yabancı bir istihbarat teşkilatının yönlendirmesiyle Irak'ın kuzeyindeki ayrılıkçı Kürt gruplar tarafından ülkeye sokulduğunu açıklamıştı.