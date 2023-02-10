Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma 19:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya: Türk yönetimi, depremlerin yıkıcı sonuçlarını ortadan kaldırmak için önlemler alıyor
[Fotograf: AA]
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Türk yönetiminin, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıcı sonuçlarını ortadan kaldırmak için önlemler aldığını söyledi.
Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerle ilgili açıklamada bulundu.
Türkiye'deki durumun depremler nedeniyle aşırı derecede zor olduğunu belirten Zaharova, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğine ve birçok binanın hasar gördüğüne dikkati çekti.
Depremlerin yaşandığı ülkelere başsağlığı dileğinde bulunduklarını dile getiren Zaharova, "Türk yönetimi, yıkıcı sonuçların üstesinden gelinmesi, mağdur olanlara yardımın sağlanması, geçici barınakların organize edilmesi ve vatandaşların, ülkenin güvenli bölgelerine tahliye edilmesi yönünde önlemler alıyor." dedi.
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