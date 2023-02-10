Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerle ilgili açıklamada bulundu.

Türkiye'deki durumun depremler nedeniyle aşırı derecede zor olduğunu belirten Zaharova, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğine ve birçok binanın hasar gördüğüne dikkati çekti.

Depremlerin yaşandığı ülkelere başsağlığı dileğinde bulunduklarını dile getiren Zaharova, "Türk yönetimi, yıkıcı sonuçların üstesinden gelinmesi, mağdur olanlara yardımın sağlanması, geçici barınakların organize edilmesi ve vatandaşların, ülkenin güvenli bölgelerine tahliye edilmesi yönünde önlemler alıyor." dedi.