Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma 20:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Katar Emiri'nden Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere 14 milyon dolar destek
[Fotograf: AA]
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için 50 milyon riyal (14 milyon dolar) bağışta bulundu.
Katar Televizyonu, bugün depremzedeler için "Yardım ve dayanak" ismiyle bir kampanya başlattı.
Katar Emiri Şeyh Temim, kampanyaya, 14 milyon dolarlık katkı sağladı.
Kampanyada şu ana kadar 70 milyon riyal (yaklaşık 19 milyon dolar) toplandı.
Programa Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu ile Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da katıldı.
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